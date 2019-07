GongInCina - Dalian Yifang: Rondon alla corte di Benitez

Fonte: Gaetano Mocciaro

La novità principale è rappresentata dall'arrivo di Rafa Benitez. Lo spagnolo, nei giorni scorsi, è stato accusato dal presidente del Newcastle di pensare solamente ai soldi. Il tecnico, nel corso della presentazione, si è stizzito utilizzando l'ormai famigerata frase: "Qui per il progetto". Da 13 milioni di euro. Il club l'ha accontentato portandogli niente meno che Salomon Rondon, da lui allenato proprio nella sua esperienza alla guida dei Magpies: oltre 18 milioni spesi per il venezuelano, che ha deciso a 29 anni di lasciare il ricco e ben più competitivo campionato inglese. E all'esordio è andato in gol. Benitez ritrova anche Marek Hamsik, fin qui due reti in 18 partite. È rimasto, nonostante si pensasse il contrario, Yannick Carrasco. Ottavo in classifica e lontano da ogni obiettivo, il progetto partirà il prossimo anno.

Nuovo acquisto

Salomon Rondon (a, Venezuela, dal Newcastle)

Confermati

Yannick Carrasco (a, Belgio)

Emmanuel Boateng (a, Ghana)

Marek Hamsik (c, Slovacchia)

Alex Akande (a, Hong Kong)

Ceduto

Nyasha Mushekwi (a, Zimbabwe, al Zhejlang Greentown)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.