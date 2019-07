GongInCina - Guangzhou R&F: l'unico arrivo è da Hong Kong

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Decimo in classifica, con la zona retrocessione distante 10 punti, il Guangzhou R&F ha poco da dire al campionato e difatti nessuna operazione è stata effettuata, se non il ritorno dei prestiti di alcuni giocatori arrivati dalla filiale di Hong Kong. I big: bene Dembélé, che ha preso in mano il centrocampo; benissimo Zahavi. L'israeliano, flop al Palermo, è nettamente al comando della classifica dei marcatori con 22 reti in 19 partite. Da parte sua le uniche vere motivazioni in questo finale di campionato.

Nuovo acquisto

Tan Chun Lok (c, Hong Kong, dall'R&F di Hong Kong)

Confermati

Moussa Dembélé (c, Belgio)

Dia Saba (c, Israele)

Eran Zahavi (a, Israele)

Dusko Tosic (d, Serbia)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.