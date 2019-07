GongInCina - Henan Jianye: un brasiliano-bulgaro nel motore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Galleggia a +10 sulla zona retrocessione e sopratutto con 4 squadre a fare da cuscinetto. Situazione sufficiente per l'Henan per non stravolgre il mercato. È tornato dal prestito in Brasile Fernando Karanga, giocatore che vanta anche il passaporto bulgaro per l'esperienza al CSKA Sofia. Il suo impatto fin qui è notevole: cinque presenze, tre reti. La squadra ha riabbracciato Christian Bassogog, eroe della Coppa d'Africa 2017 vinta dal Camerun e rientrato dalla spedizione 2019 con minor fortuna. Il suo apporto sottorete fin qui è deludente: sole 4 reti.

Nuovo acquisto

Fernando Karanga (a, Brasile, ritorno dal prestito dal Nacional)

Confermati

Ivo (c, Brasile)

Christian Bassogog (a, Camerun)

Franck Ohandza (a, Camerun)

Tim Chow (c, Taiwan)

Ceduto

Henrique Dourado (a, Brasile, al Palmeiras)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.