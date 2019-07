GongInCina - Jiangsu Suning: c'è Miranda. Bale il sogno infranto

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È la squadra che, giocoforza, desta maggiore attenzione in Italia. E in questa finestra di mercato ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Basti fare un nome: Gareth Bale. Sembrava tutto fatto per il gallese, poi il clamoroso dietrofront del Real Madrid e anche lo stesso giocatore, nonostante l'ingaggio di 22 milioni di euro netti l'anno, era titubante. A sancire la definitiva parola fine è stata l'ufficializzazione dell'acquisto del croato Ivan Santini, che ha riempito anche l'ultimo slot disponibile. Grande il colpo in difesa con l'arrivo di Miranda. Eder non ha bisogno di presentazioni, Alex Teixeira viaggia con numeri soddisfacenti (12 reti in 20 partite). Non c'è più spazio per Paletta: l'ex Milan aveva giocato tutte le prime 18 partite.

Nuovi acquisti

Miranda (d, Brasile, dall'Inter)

Ivan Santini (a, Croazia, dall'Anderlecht)

Confermati

Eder (a, Italia)

Alex Teixeira (a, Brasile)

Fuori dalla lista

Gabriel Paletta (d, Italia)

Ceduto

Ramires (c, Brasile, al Palmeiras)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.