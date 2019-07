GongInCina - Shandong Luneng: Moises raggiunge Pellè

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quarto in classifica e tecnicamente ancora in corsa per un posto in Asian Champions League, in verità il campionato dello Shandong è finito: troppi i 14 punti di distanza dal terzo posto. È arrivato Moises, 31 anni, centrocampista. L'obiettivo vero, terminata l'avventura anche in Asian Champions League, è per Graziano Pellè. L'attaccante italiano, con 14 reti, è al secondo posto in classifica marcatori, 9 in meno di Zahavi. Con 10 giornate alla fine l'obiettivo è molto complicato, ma la speranza è l'ultima a morire.

Nuovo acquisto

Moisés (c, Brasile, dal Palmeiras)

Confermati

Marouane Fellaini (c, Belgio)

Roger Guedes (a, Brasile)

Graziano Pellè (a, Italia)

Ceduto

Gil (d, Brasile, al Corinthians)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.