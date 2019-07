GongInCina - Shanghai Shenhua: aspettando El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'acquisto più sorprendente di luglio lo ha fatto lo Shanghai Shenhua: Stephan El Shaarawy a 26 anni ha salutato l'Europa ma con un ingaggio, è proprio il caso di dirlo, faraonico: 16 milioni di euro netti. Si attende il suo esordio, per ora per l'ex Roma solamente una panchina. Sarà fondamentale nella volata salvezza, con la squadra appena 7 punti sopra la zona retrocessione. Al momento ci pensa Odion Ighalo: esperienza sfortunata per lui in Italia, si è fatto una reputazione in Inghilterra, al punto da suscitare l'interesse nientemeno che del Barcellona. Arrivato dal Changchun Yatai, viaggia quasi a una media di un gol a partita (7 gol in 9 partite, una rete ogni 105'). Non contribuirà Fredy Guarin, che ha risolto il suo contratto: chiude la sua esperienza con 83 presenze e 23 reti

Nuovi acquisti

Stephan El Shaarawy (a, Italia, dalla Roma)

Kim Shin-wook (a, Corea del Sud, dal Jeonbuk)

Confermati

Giovanni Moreno (a, Colombia)

Odion Ighalo (a, Nigeria)

Svincolato

Fredy Guarin (c, Colombia)

Fuori lista

Oscar Romero (a, Paraguay)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.