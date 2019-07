GongInCina - Shanghai SIPG, senza Elkeson: con un Arnautovic in più

Fonte: Gaetano Mocciaro

I campioni di Cina salutano Elkeson, passato ai rivali dell'Evergrande, al momento primi in classifica. Ma si consolano con un pezzo da novanta come Marko Arnautovic. L'austriaco è costato 25 milioni e si è presentato con 2 reti in altrettante partite. A imbeccarlo due giocatori che sarebbero un lusso anche nei campionati maggiori come Hulk e Oscar. L'ex Chelsea è fin qui il re degli assist. Curiosità: il SIPG è l'unica squadra che ha tra tra gli stranieri un uzbeco, Akhmedov, capitano nonché istituzione con quasi 100 presenze nella sua nazionale.

Nuovo acquisto

Marko Arnautovic (a, Austria, dal West Ham)

Confermati

Hulk (a, Brasile)

Oscar (a, Brasile)

Odil Ahmedov (c, Uzbekistan)

Ceduto

Elkeson (c, Brasile, Guangzhou Evergrande)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.