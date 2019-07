GongInCina - Tianjin Teda: avanti così, ma Wagner delude

Fonte: Gaetano Mocciaro

Posizione relativamente tranquilla in classifica, +8 sulla zona retrocessione e tre squadre a fare da cuscinetto. Una situazione che ha portato il club a non intervenire sul mercato internazionale. Ci sia aspettava molto di più da Sandro Wagner, che per sposare la causa cinese, venendo allenato dal connazionale Uli Stielike, ha lasciato il Bayern Monaco. Appena 4 reti in 17 partite, meglio Johnattan e Acheampong. Per quest'anno si può galleggiare, i veri interventi sono previsti la prossima stagione.

Confermati

Johnattan (a, Brasile)

Felix Bastians (d, Germania)

Sandro Wagner (a, Germania)

Frank Acheampong (a, Ghana)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.