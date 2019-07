GongInCina - Wuhan Zall, a posto così. Ma Baptistao si svegli

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ottimo settimo posto per la squadra neopromossa e campionato che si può già archiviare con la salvezza ormai certa. Per questa ragione la squadra non è intervenuta sul mercato e la speranza, in questi ultimi 10 turni, è quella di vedere Leo Baptistao, stella della squadra, fare meglio di ciò che ha mostrato. Appena 4 reti in campionato per un giocatore che ha vestito maglie prestigiose nella Liga spagnola. Decisamente meglio Kouassin che da attaccante esterno ha segnato 9 reti in 14 partite.

Confermati

Léo Baptistao (a, Brasile)

Rafael Silva (a, Brasile)

Stéphane Mbia (c, Camerun)

Jea Evrard Kouassi (a, Costa d'Avorio)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.