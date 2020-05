Gonzalez: "Udinese progetto a lungo termine. Adesso meglio che rimanga in Spagna"

Si concluderà nel giro delle prossime settimane l’avventura in prestito all’Huesca di Cristo Gonzalez, attaccante spagnolo di proprietà dell’Udinese. Del suo futuro il giocatore ha parlato nell’intervista a Ok Diario: “Ho scelto l’Udinese per il mio futuro perché ha un progetto a lunga durata. Adesso però devo pensare solo all’Huesca, dove sono felice. Mi piacerebbe avere successo in Serie A e approfitterò del mio momento quando arriverà. Adesso però penso che sarebbe meglio per me rimanere ancora in Spagna”.