Gonzalo Higuain, riscatto teorico. Intanto grazie al Siviglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La felicità non alberga in casa Higuain, nell'ultimo periodo. Passato dalla Juventus al Milan, i rossoneri sono sì a un passo dal quarto posto in classifica, ma il Pipita non sta passando un momento troppo felice. Complice l'ultima gara prima della pausa, proprio contro la sua ex squadra, con un rigore sbagliato e un'espulsione comminatagli da Mazzoleni che gli farà saltare la sfida contro la Lazio.

RISCATTO IN BILICO - La realtà è che Higuain in questo momento è sì fondamentale per i rossoneri, ma il malessere ci sarebbe. Non riuscire a lottare ad armi pari per il vertice della classifica rischia di diventare un tarlo per il Pipita che, già a Napoli, decise di andarsene via per vincere ed essere competitivo. Poi toccherà a Nyon: quali saranno i provvedimenti verso la società rossonera? Solo una multa oppure una sorta di bilanciamento, come per l'Inter, fra entrate e uscite? Un tetto salariale?

GRAZIE AL SIVIGLIA - Il riscatto di Andre Silva potrebbe muovere gli ingranaggi anche per Higuain al Milan. Le clausole sono praticamente le stesse, perché Higuain costerebbe 36 milioni, dal portoghese ne arriveranno 38. Quindi il riscatto, in linea teorica, non è in discussione. Ma poi bisognerà capire le strategie di Leonardo e Maldini anche in virtù della situazione finanziaria.