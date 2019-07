Gonzalo Higuain, una cessione non del tutto compresa. Basta la Roma?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giorno del raduno non può essere preso a campione come l'idea di confermare o meno un calciatore. L'idea è che, però, quella di Gonzalo Higuain sia stata una cessione non del tutto compresa dai tifosi juventini. Riprova ne è il fatto che, al J-Medical, più di qualcuno abbia chiesto all'argentino di rimanere per la prossima stagione.

IDEE CHIARE - La Juventus non ha bisogno di abbassare il monte ingaggi, ma l'idea è quella di liberarsi del suo (gravoso) stipendio per poi puntare su un centravanti più giovane, come Mauro Icardi. Il nerazzurro è divisivo, soprattutto per gli ultimi (polemici) sei mesi. Non peggiori, comunque, dell'anno del Pipita che, pur segnando 13 reti, non è stato all'altezza della sua fama.

QUESTIONE DI BILANCIO - Lo stipendio è di 7,5 milioni netti, con bonus facili che lo portano fino a 9 senza problemi. E poi c'è l'ammortamento, perché Higuain grava ancora per 36 milioni: l'idea della Juve è quella di riuscire ad avere Zaniolo in cambio del Pipita, ma per ora le valutazioni differiscono non poco. E poi, diventare l'uomo copertina a Roma basterebbe a Higuain?