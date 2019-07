Gonzalo Higuain, una sola destinazione. Prima deve spalmare l'ingaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma ha un nuovo tetto salariale ed è fissato a 4,5 milioni di euro. Poco per arrivare a Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che, in questo momento, ne percepisce tre di più, senza considerare i bonus. Questo è il principale problema - e ostacolo - per arrivare all'argentino, protagonista in negativo nella scorsa stagione, con sei mesi al Milan e altrettanti al Chelsea senza lasciare il segno. Poco protagonista in Europa League - vinta - pure troppo, ma in negativo, durante Milan-Juventus.

INGAGGIO DA SPALMARE - Così l'unico modo è cercare di avere una sorta di buonuscita dalla Juventus, dove ha ancora due anni di contratto, più allungare di un anno con la Roma, per un triennale. C'è poi la necessità di trovare la quadratura sull'acquisto, perché Higuain è ancora a bilancio per 36 milioni di euro: in questo senso ci sarà un prestito con diritto di riscatto che andrà a coprire questa cifra, per evitare minusvalenze.