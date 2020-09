Gonzalo Villar: "Sono ambizioso. Voglio ritagliarmi un ruolo importante nella Roma"

Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mundo Deportivo dal ritiro dell'Under21 delle Furie Rosse sulla sua avventura in giallorosso: "Come sta andando a Roma? Abbastanza bene, non la scopro certamente io, è una città fantastica. I miei amici e familiari vogliono venire a trovarmi visto che vivo da solo. Sono felice e mi sto adattando ogni giorno di più. Il mio rendimento? Sono cresciuto con il passare delle partite, non è mai facile cambiare paese, soprattutto a gennaio. Con la Juventus è stata la mia miglior partita. Spero di crescere e di guadagnarmi un ruolo più importante nella nuova stagione. Ho molte ambizioni e vorrei sempre vincere. Sono pronto per avere un ruolo più importante nella squadra, devo continuare a impegnarmi in ogni sessione di allenamento e in ogni opportunità che l’allenatore mi darà. Sono pronto a giocare molti più minuti rispetto alla scorsa stagione”.