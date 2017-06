Goodbye Salah. Una plusvalenza, i gol, le preghiere e qualche polemica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah, è lui il prescelto dalla dirigenza della Roma per il sacrificio estivo in nome del bilancio. Arrivato in Italia grazie all'intuizione della Fiorentina, che lo pescò dalla panchina del Chelsea nell'ambito della cessione di Juan Cuadrado ai Blues, Salah ha impiegato decisamente poco tempo per adattarsi al calcio italiano. Erano le ultime ore del mercato di gennaio e la Fiorentina strappò il prestito semestrale con possibilità di prolungarlo per un'ulteriore stagione. Almeno questo pensavano i dirigenti gigliati. Perché a fine stagione, dopo 26 presenze e 9 reti, Salah ed il suo procuratore fecero carte false pur di non tornare alla Fiorentina e alla fine ebbero ragione loro, nonostante un contenzioso durato forse fin troppo. Nell'estate del 2015 Salah passa quindi alla Roma per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, un buon affare considerando le qualità dell'egiziano esploso con la maglia del Basilea. Con la maglia giallorossa ha giocato due stagioni con ottimi profitti, alla fine il suo score è di 34 reti in 83 partite, tutte festeggiate con una preghiera sul campo. Ora il Liverpool e la voglia di Jurgen Klopp di portare freschezza e qualità nel suo tridente. I Reds pagheranno il suo cartellino circa 40 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto a quanto speso dalla Roma. E così Monchi, sistemata la faccenda, avrà tempo e modo per far fruttare questa succosa plusvalenza.