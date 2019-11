Gosens ancora al top, Barrow il peggiore in campo: i voti di TMW

Fonte: a cura di Lorenzo Di Benedetto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gollini 6 - Bravo in uscita al 7' su Higuain che finisce per fare fallo e si prende il giallo. Non può niente sui primi due gol, sul terzo Dybala lo prende in contropiede.

Toloi 6 - Sfortunato nella deviazione che porta al pareggio di Higuain. Per il resto è sempre attento e cerca di rendersi pericoloso anche in fase offensiva.

Palomino 6 - Non soffre praticamente mai, anche se alla fine sia Higuain che Dybala sono decisivi per la vittoria della Juventus. Non ha però colpe sui due gol.

Djimsiti 5 - Pericoloso dopo 3' con un colpo di testa da ottima posizione. Soffre in fase difensiva e Higuain si stacca con troppa disinvoltura sul gol dell'1-2. Si fa saltare con troppa facilità da Dybala in occasione dell'1-3.

Hateboer 6 - Bene nel primo tempo e nei momenti di massima spinta dell'Atalanta, nel finale è stanco e si vede. Partita comunque sufficiente per l'olandese che ha giocato alla pari con un ottimo De Sciglio.

De Roon 6 - Prova a fare diga insieme a Freuler e per gran parte della gara di riesce. Non è certo tra i peggiori ma quando la Juve accelera nel finale va un po' in difficoltà anche lui.

Freuler 6 - Buona partita per il mediano di Gasperini che è prezioso come al solito sia in impostazione che in copertura. Tiene alto il ritmo dei suoi e alla fine è tra i migliori nella formazione di Gasperini. (Dall'86' Traore sv).

Gosens 6,5 - Sale di ritmo nella seconda parte del primo tempo e l'Atalanta comincia a macinare gioco e a creare occasioni. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e trova il gol del vantaggio. Esce stremato. (Dal 71' Castagne 6 - Entra nel peggior momento possibile ma i gol della Juventus non arrivano certo per colpa sua).

Pasalic 6 - Nel primo tempo è tra i migliori: prova a segnare e a creare per i compagni, mentre nella ripresa non riesce a fare la stessa cosa. Si spegne piano piano con il trascorrere dei minuti.

Gomez 6,5 - Furbo nel procurarsi il rigore, visto che ha cercato, con successo, di colpire il braccio di Khedira con il pallone. Nella prima frazione mette in seria difficoltà la difesa della Juventus ed è comunque tra i migliori.

Barrow 5 - Prima occasione all'ottavo minuto con una girata finita alta. Al 18' fallisce il calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio l'Atalanta. Si riscatta almeno parzialmente fornendo l'assist per l'1-0 di Gosens. (Dal 57' Muriel 5,5 - Ci prova e si batte per tutto il tempo in cui è in campo. Non riesce però mai a essere pericoloso).