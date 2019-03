Gosens ci ha preso gusto. Da scommessa a certezza, dell'intera Serie A

Sampdoria-Atalanta 1-2 (50' Zapata, 68' Quagliarella, 78' Gosens)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Gosens ci ha preso gusto. Il laterale col vizio del gol di Gasperini è tornato a esultare e far esultare anche oggi pomeriggio. Sono già tre così le marcature realizzate in questa stagione, già battuto il record personale in nerazzurro dello scorso anno (due).

Dopo il gol del 3-1 alla Fiorentina, ci ha pensato infatti proprio il tedesco classe '94 a regalare i tre punti alla sua Atalanta nello scontro diretto di Marassi. Con un gesto atletico e tecnico da vedere e rivedere, un'acrobazia in volo da un angolo impossibile sugli sviluppi di un cross dalla destra del suo "gemello" Hateboer.

Arrivato tra lo scetticismo generale nell'estate 2017 dagli olandesi dell'Heracles Almelo, oggi Gosens è sempre più una certezza dell'Atalanta e anche dell'intera Serie A. Non è facile, d'altronde, trovare laterali così decisivi e convincenti nelle due fasi come quelli di Gasperini. Per un presente da sogno e una futura plusvalenza da ricordare a lungo...