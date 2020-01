© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a Bergamo TV , Robin Gosens ha parlato dei primi passi mossi nel mondo del calcio e del ruolo importante nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini: "Sto lavorando tanto, ho iniziato tardi da professionista. So che devo fare molto di più per raggiungere un livello alto. Fino a 18 anni giocavo con i miei amici, due volte a settimana. Il mio non è un ruolo facile, serve sempre un po' di tempo per far bene. Il mister chiede tanto dagli esterni, ma il lavoro ci aiuta".