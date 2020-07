Gosens, l'esterno dei miracoli che stuzzica l'Inter di Conte

Nell’Atalanta dei miracoli, dei 93 gol in campionato e del calcio totale reloaded sdoganato da Gasperini con una vista sull’alta classifica senza precedenti per un provinciale di lusso ormai diventata a tutti gli effetti membro stabile del salotto buono del calcio che conta, c’è un profilo che più degli altri spicca per numeri, rendimento e brillantezza sul rettangolo verde. Se Robin Gosens si era infatti già messo in luce nella fase della stagione antecedente al lockdown con un campionato di grande livello, ciò che il tedesco sta costruendo dalla ripresa delle ostilità è quasi senza precedenti. Nessuno come l’ex calciatore dell’Heracles è incisivo nei benefici che apporta alla sua squadra partendo dal ruolo di fluidificante, ed i dati non si limitano al solo campionato italiano. Con i 17 gol che si porta in dote, tra i 9 realizzati personalmente e gli assist che ha fornito ai compagni di squadra, Gosens si erge a migliore interprete del suo ruolo a livello continentale, anche meglio di colossi ben più reclamizzati come Alexander Arnold del Liverpool. Inevitabile pensare che la lista di squadre vogliosa di impadronirsi delle sue accelerazioni e della sua continuità di rendimento sia sempre più lunga, con particolare attenzione all’Inter che dopo il colpo Hakimi sta comprendendo le valutazioni che l’Atalanta farà del suo esterno per portare a Milano un pacchetto di esterni che sulla carta avrebbe pochi rivali in Europa. Con buona pace di Gosens, tifoso dello Schalke sin da bambino, che sia Inter o meno, il destino che il dio del calcio ha programmato per lui sembra ben più scintillante delle sue aspettative.