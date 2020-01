© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens, terzino dell'Atalanta, ha parlato di uno degli obiettivi stagionali della Dea, quella Coppa Italia sfuggita per un soffio qualche mese fa, nella finale persa contro la Lazio: "Lo scorso anno siamo arrivati in finale e sappiamo cosa vuol dire giocarla. È la strada più corta per arrivare in Europa, è molto importante questa Coppa", ha dichiarato il tedesco nel corso di una lunga intervista a Bergamo TV