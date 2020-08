Gosens resta all'Atalanta. A meno che non spuntino proposte assolutamente irrinunciabili

Indipendentemente dall'eventuale partenza di Hateboer e Castagne - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ad oggi in casa Atalanta a tenere banco c'è sopratutto la permanenza di Gosens. Da poco anche il presidente Percassi ha spiegato che l'Atalanta non vuole rinunciare ai sui big, dunque, nei progetti del club il tedesco resterà. A meno che non spuntino proposte assolutamente irrinunciabili, che però finora all'Atalanta non sono arrivate.