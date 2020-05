Gosens: "Sogno la chiamata della Nazionale tedesca ma non potrei dire subito no all'Olanda"

L'esterno dell'Atalanta, Robin Gosens, ha rilasciato un'intervista alla Bild sulla possibile convocazione in Nazionale, con Germania e Olanda che potrebbero contenderselo: "Al momento la Federazione tedesca ha certamente altri problemi da risolvere, ma appena si riprenderà a giocare spero di essere vicino a questo traguardo come lo ero prima dello stop: vorrei davvero che questo sogno diventasse presto realtà. L'Olanda? Sono cresciuto a 500 metri dal confine olandese, ho la doppia cittadinanza e anche con l’Olanda ho un legame emotivo. Sono due cuori che battono nel mio petto. La mia decisione non sarebbe così scontata: se il c.t. olandese Ronald Koeman mi chiamasse per primo, non potrei dirgli subito no".