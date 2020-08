Gosens vicino alla doppia-doppia. Pezzo pregiato Atalanta con estimatori in 3 campionati

Robin Gosens è stato protagonista di una stagione assolutamente sopra le righe. I 9 gol e gli 8 assist in campionato hanno portato punti ed elogi alla sua Atalanta, oltre che apprezzamenti da parte di tanti importanti club italiani ed esteri.

Inter e Juve attente, ma in Europa c'è la fila - In Italia, già da diverse settimane, il suo nome è accostato a Juventus e Inter. Ovvero le prime due del campionato. La valutazione però frena i possibili affondi, visto che la Dea parte da una base di 25/30 milioni di euro. Dove non avrebbero problemi a pagare tale cifrà e l'Inghilterra: in Premier League l'ex Heracles ha estimatori e spasimanti: il Chelsea soprattutto, ma pure il Leicester City e il West Ham.

La Germania e un richiamo particolare - Italia, Inghilterra e pure Germania, terra natale del classe '94. Il Borussia Dortmund lo ha messo nel mirino da tempo, ma molto dipenderà dalle altre trattative dei gialloneri. Oltre al BVB, Gosens piace anche al suo Schalke 04, così come all'Eintracht Francoforte che potrebbe decidere di fare il maxi investimento in caso di addio di Kostic.