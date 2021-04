Gotti: "A Benevento vogliamo archiviare la salvezza. Penalizzati dagli episodi ultimamente"

vedi letture

Intervistato dai canali ufficiali dell'Udinese, mister Luca Gotti ha parlato dell'importanza della partita di domani contro il Benevento e dei pochi punti raccolti dai suoi bianconeri nell'ultimo periodo.

La partita di domani sarà fondamentale per archiviare il discorso salvezza e cercare di essere artefici di un buon finale di stagione?

"È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica".

Si aspetta di vedere qualche miglioramento in particolare rispetto agli incontri precedenti?

"La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore".