Gotti e l'Udinese sono chiamati alla svolta contro il Sassuolo, altrimenti la sosta potrebbe portare decisioni importanti

vedi letture

Deve iniziare a correre anche in classifica l’Udinese, che, dopo la sconfitta con il Milan e il contemporaneo successo del Torino sul Genoa nel recupero della partita rinviata per Covid, si ritrova penultima in classifica con soli tre punti. Un avvio di campionato pesantemente a rilento che mina un po’ quello che è l’entusiasmo generato dalla composizione di una rosa di indubbia qualità. Davanti venerdì ci sarà un Sassuolo lanciatissimo e non sarà semplice per la banda di Gotti ottenere il risultato positivo che servirebbe per iniziare a dare una sterzata a un campionato dalle prospettive attualmente piuttosto nere. Anche perché adesso non solo la graduatoria inizia a essere preoccupante, visto che inizia già a vedersi un gap con la zona salvezza che ora dista due punti, ma c’è anche una panchina che inizia a non essere più così sicura.

I soli tre punti con una vittoria e cinque sconfitte fanno scricchiolare la panchina di Luca Gotti, la cui permanenza è già stata messa in dubbio questa estate, quando le trattative per il rinnovo faticavano a portare alla fumata bianca. Sassuolo dunque che può essere un crocevia pesantissimo anche per lui, visto che l’Udinese non può permettersi di accumulare troppo ritardo sulle concorrenti. Il cambio di modulo e l’inserimento dei nuovi giocatori hanno portato a delle cose positive, la squadra dall’attacco l'anno scorso sterile è riuscito a realizzare 6 gol in tre partite, per quella che è un’ottima media. La difesa però continua a commettere errori molto gravi e questo non è accettabile nemmeno per un cantiere aperto.

Gotti e l’Udinese sono chiamati a dare già una svolta alla stagione venerdì a Sassuolo e potrebbe esserci qualche cambiamento anche in difesa dopo una due settimane che ha già portato tante novità, con alcuni elementi che però non stanno rispettando le aspettative. De Maio, Becao, Samir, Nahuel Molina, Zeegelaar, troppi elementi che dovrebbero garantire la solidità della retroguardia e che invece stanno accumulando errori che sommati portano in dote uno score preoccupante. Dovesse andare male anche stavolta allora i bianconeri potrebbero essere chiamati a prendere altre decisioni importanti dopo un mercato che ha portato tanti profili di spessore in Friuli, cambiando un po’ quella che è stata la filosofia delle zebrette per poter raggiungere la salvezza in un’annata già resa complicata dal Covid.