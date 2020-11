Gotti: "Ibra ha cambiato le sorti della partita. La classifica? Sappiamo cosa fare per risalire"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Udinese TV “Il Milan nel primo tempo si è portato in vantaggio, in alcuni momenti abbiamo sofferto ma già nel primo tempo avevamo creato i presupposti per far male all’avversario, sbagliando però sempre qualcosa. Nella ripresa ci siamo ripetuti creando invece i presupposti per pareggiare, sembrava la partita fosse destinata a chiudersi in un altro modo e poi c’è stata la giocata di Ibra. La classifica inizia a essere pesante? I giocatori sanno bene anche il perché delle sconfitte, l’unico modo per evitarle è lavorare, allenarsi giorno dopo giorno per migliorare il trend, solo così eviteremo altre sconfitte".