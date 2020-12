Gotti: "L'Udinese è la squadra ideale per Deulofeu. Presto sarà al top della condizione"

Ospite d'eccezione a Udinese Tonight su Udinese Tv, mister Luca Gotti che ha tracciato un bilancio del 2020 dei bianconeri analizzando anche il momento attuale di alcuni singoli: "Deulofeu? Lui è venuto recuperando da un lungo infortunio per tornare ad essere se stesso. Questo è quello che gli contesto perché gli ricordo sempre che questa è una maglia importantissima anche se siamo in un club più piccolo rispetto al Barcellona. Lui non deve tornare ad essere Deulofeu ma deve essere ancora migliore di quanto già non lo sia stato e, per questo obiettivo, Udine è il posto ideale per lui, amando i suoi compagni e tutto l'ambiente. Dal punto di vista fisico sta bene e sta lavorando tantissimo gli mancano il guizzo e la brillantezza ma arriveranno presto. Poi, purtroppo, ci sono gli intoppi come l'edema al piede riportato che rientrano in una generale grande riabilitazione".