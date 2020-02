Gotti: "L'Udinese ha potenzialità, ma senza punti sono solo chiacchiere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Brescia soffermandosi - tra le altre cose - anche delle condizioni generali della squadra e della classifica: "Sarà una gara simile a quella di Parma. Dobbiamo far tesoro di un approccio, al Tardini, che non è stato all'altezza della situazione. La cura per evitare un altro ko? Non so se c'è un antidoto, c'è l'esigenza di muovere la classifica. Ci sono tante potenzialità, ma se non le tramutiamo in punti, restano solo chiacchiere. Se vogliamo andare al sole, servono i fatti".