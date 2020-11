Gotti mastica amaro: "Subiamo poco, condiamo poco eppure perdiamo. Dobbiamo lavorare"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Milan, persa per 2-1: "Non subiamo molto, non concediamo molto eppure perdiamo le partite. C'è da registrare l'impegno di tutti. Bisogna avere tempo per aspettare chi è fuori e chi non è al meglio. Gradualmente, lavorando insieme e con fiducia, arriveranno i risultati. Le partite esprimono numeri, che abbiamo cercato di capire. La strada tracciata sembra quella giusta, ci sono momenti nel calcio che vanno così".

Il cambio modulo: "Non è che non fossi soddisfatto del vecchio sistema di gioco. Sono andato incontro alle esigenze tattiche della partita e dei giocatori che avevo scelto. Dobbiamo migliorare parecchio in fase difensiva ma anche in impostazione. Tutti si soffermano sull'idea numerica del sistema di gioco, ma i concetti alla base sono trasmissibili al di là del numero, che vale solo per la fase difensiva"