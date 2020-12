Gotti: "Non so dove può arrivare questa Udinese, ma vogliamo premere sull'acceleratore"

Ospite d'eccezione a Udinese Tonight su Udinese Tv, mister Luca Gotti che ha tracciato un bilancio del 2020 dei bianconeri analizzando anche il momento attuale della squadra e le prospettive in vista della ripresa del campionato il 3 gennaio con la gara contro la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole dal sito ufficiale del club: "Non so dove può arrivare questo gruppo ma c'è tutta la volontà di premere l'acceleratore per dare gas fino in fondo sfruttando tutti i cavalli di questa squadra. Non bisogna fare voli pindarici pericolosi che allontanino dalla quotidianità. Siamo convinti di avere potenzialità di un certo tipo ma la barra del timone deve essere dritta verso l'obiettivo dei 40 punti e bisogna raggiungerli quanto prima, senza soffrire. I 50 punti possono essere raggiungi più facilmente pensando prima a raggiungere presto i 40. Bisogna, però, guardare sempre alla partita successiva. Ho visto allenatori affrontare la Serie A volendo mettersi in mostra piuttosto che valorizzare le proprie idee, io voglio essere un allenatore che sia una guida serena con le idee chiare".