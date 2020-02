vedi letture

Gotti: "Sarò soddisfatto quando l'Udinese sarà salva. Futuro? Vediamo"

Ospite di Udinese Tonight trasmissione in onda su UdineseTv Luca Gotti, tecnico dei friulani, ha parlato del momento della sua squadra:

La Lotta salvezza?

"Dobbiamo guardare a noi stessi, specie dopo un turno di campionato in cui ci sono state tante vittorie delle squadre nella parte bassa della classifica".

Soddisfatto di quanto visto finora?

"Non lo sarà finché non avremo ottenuto il nostro obiettivi. Siamo riusciti a costruire qualcosa sul piano dell'atteggiamento ma finora ci è mancato un pizzico di fortuna in più".

Il mio arrivo a Udine?

"Gli 11 gol incassati fra Atalanta e Roma cambiarono lo scenario di una squadra che fino a quel momento non dava avvisaglie che ci fossero problemi. Sono stato chiamato in causa perché non c'era tempo materiale per trovare un sostituto. Se sono l'uomo giusto? A Udine sono passati tanti tecnici di valore, ma in momenti che non erano loro propizi. Per questo non so dire se sono io l'uomo giusto per questa Udinese".

Lasagna criticato?

"Il fatto che siamo migliorati sul fronte offensivo fa puntare il dito ai meno attenti su chi dovrebbe finalizzare il lavoro di squadra. Quanto fanno gli attaccanti è, però, il motivo per il quale stiamo riuscendo a creare di più. C'è sintonia fra loro e la squadra. I gol prima o poi arriveranno. Dobbiamo solo continuare a creare i presupposti per segnare".

Musso?

"Finora è stato fra i migliori e il fatto che possa commettere degli errori rientra nell'ordine delle cose. Nessuno in squadra ha avvertito un problema legato alle sua prestazioni".

Nestorovski?

"L'obiettivo di un tecnico è quello di far trovare alla propria squadra delle sicurezze in campo. Per farlo deve compiere delle scelte e Nestorovski in questo senso è stato il più penalizzato, così come Jajalo e Walace a centrocampo. Questo però non intacca il loro valore e il loro talento".

Se mi sento ancora un vice allenatore?

"La contingenza del momento mi ha portato nel mio ruolo attuale, con il passare del tempo vedremo cosa accadrà"

Udinese col 4-3-3?

"Mi piacerebbe molto e se la classifica ce lo permetterà vorrei sperimentare qualcosa di diverso rispetto a quanto visto finora. Al momento però bisogna puntare sulle sicurezze".