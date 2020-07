Gotti sul rigore Zeegelaar-Biraschi: "Impossibile commentare un'entrata del genere in Serie A"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport, mister Luca Gotti ha commentato così l'ingenuità commessa da Zeegelaar nel recupero di Udinese-Genoa e il conseguente rigore che ha portato al 2-2 dei rossoblù addirittura al 97': "Il rigore? Credo che non sia nemmeno da commentare perché intervenire in quel modo su un giocatore spalle alla porta in Serie A è incommentabile. Resta il grande dispiacere di aver regalato punti a tempo abbondantemente scaduto, e non è la prima volta quest'anno".