Gotti vince ma non resta. Decisione presa, a prescindere dai 3 punti

"Rimango sulla mia posizione. Sono a disposizione della società che potrà prendere la decisione migliore nel tempo che riterrà necessario, poi tornerò a fare quello che stavo facendo prima. Può darsi che si possa arrivare alla settimana prossima, dipende dal club". Con queste parole Luca Gotti ha spento sul nascere le possibili voci su una sua conferma sulla panchina dell'Udinese, nonostante l'ottima vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa. La sua firma c'è eccome nel successo del Ferraris, sia nelle scelte iniziali, con il tandem d'attacco Okaka-Nestorovski che ha convinto a pieno, sia con le sostituzioni, vedi l'assist di Teodorczyk per Lasagna nell'azione del 3-1, ma il ruolo di primo allenatore, a detta del diretto interessato, non fa al caso suo e per questo la famiglia Pozzo dovrà cercare ancora il sostituto di Igor Tudor.

A Gotti nessuno potrà mai togliere la soddisfazione di aver preso tre punti al suo esordio in Serie A e anche i giocatori lo hanno ringraziato a modo loro, andando a festeggiare tutti i gol in panchina. Niente e nessuno potrà però fargli cambiare idea e l'unica possibilità di vederlo ancora in panchina è data dal fatto che darà la sua disponibilità fino a domenica prossima, sempre che la società non trovi il nuovo allenatore. Intanto l'Udinese si gode i tre punti e una buona classifica dopo le prime 11 giornate di campionato, con la sfida tra una settimana alla Dacia Arena contro la SPAL che potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla crisi che ha portato al cambio di guida tecnica.