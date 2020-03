Governo, 25 miliardi per l'emergenza. Conte: "Aiuti al calcio? Non ne abbiamo ancora parlato"

vedi letture

Il governo stanzia 25 miliardi per l’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus. In conferenza stampa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la possibilità che una parte di questi soldi vadano, come richiesto da CONI e FIGC, ad aiutare il mondo dello sport e anche del calcio: “Nell’ultimo DPCM c’è una norma che riguarda anche i nostri campionati, il calcio, le competizioni agonistiche. Abbiamo consentito agli atleti di continuare ad allenarsi. Non ne abbiamo parlato, valuteremo cosa dovremo fare”.