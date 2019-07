Graiciar: "Fiorentina, ecco il mio capolinea. Avrei voluto dare di più"

© foto di Giacomo Morini

Il giovane attaccante Martin Graiciar, fresco di passaggio in prestito dalla Fiorentina allo Sparta Praga, ha voluto salutare Firenze e i tifosi viola via Instagram: "Sono arrivato al capolinea di un'esperienza fatta di alti e bassi, dove avrei voluto dare tanto a una città e a un tifo che meritano molto di più, però questo non è accaduto e mi dispiace tantissimo... Ora posso solamente guardare al futuro, è arrivato il momento di pormi nuovi obiettivi, nuove sfide. Però ringrazio infinitamente una città come Firenze che mi ha fatto crescere sia a livello umano che calcistico, dove lascio il cuore e i miei nuovi amici che mi hanno aiutato tanto e che porterò sempre con me. Viva Fiorenza". Ecco il post originale: