Gran Galà Calcio, Alisson miglior portiere 2017/2018: "Grazie alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il miglior portiere della Serie A 2017/2018, premiato al Gran Galà del Calcio 2018, è Alisson Becker. Dal palco, l'ex estremo difensore della Roma commenta così il premio: "È un grandissimo piacere ritrovare i miei compagni, grazie alla Roma che mi ha portato qui, a mister Savorani che mi ha fatto diventare ciò che sono oggi. Prima stagione non giocavo tanto perché c'era un altro grande portiere: Szczęsny. L'Italia manca tanto anche alla mia famiglia, magari un giorno tornerò. Liverpool? Mi trovo bene, la Premier è un grandissimo campionato. Per me professionalmente parlando è stato uno step importante. Tutti i grandi portieri brasiliani sono però passati dall'Italia. È stato determinante anche per me".