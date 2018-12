Gran Galà Calcio, Allegri premiato miglior allenatore 2017/2018

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la Panchina d'Oro, Massimiliano Allegri incassa anche il premio come miglior allenatore della Serie A 2017/2018 al Gran Galà del Calcio in corso di svolgimento questa sera. Un plebiscito per il tecnico della Juventus, che raccoglie il secondo premio individuale per la scorsa stagione, quella del suo personale quarto double consecutivo tra scudetto e Coppa Italia.

Dal palco, il tecnico bianconero ha ringraziato e scherzato: "L'anno scorso era andato a Sarri. 40 punti? Siamo salvi, a parte gli scherzi. Questa è una serata bellissima e sono felice di ricevere il premio, grazie a chi sta con me tutti i giorni, soprattutto i giocatori. È un gruppo di grandi uomini, con una grande società dietro. Ho a disposizione tanti giocatori, mi ritengo fortunato per i giocatori che ho allenato, stasera c'è il Maestro Pirlo, davvero un onore averli allenati. Ronaldo? Incide perché ha portato professionalità, ha portato competitività, un ragazzo umile".