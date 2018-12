Gran Galà Calcio, Icardi: "Complimenti? Bello, ma a volte si parla troppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Capocannoniere con 29 gol dello scorso campionato, Mauro Icardi è stato premiato al Gran Galà del Calcio nel trittico dei migliori attaccanti: "Per me è la prima volta, ringrazio tutti quelli che hanno votato. È importante per me essere nella Top 11 del calcio italiano".

Sei un serpente dell'area di rigore?

"È bello ricevere dei complimenti, anche se a volte si parla un po' troppo di me. Io sono contento di quello che faccio per la mia squadra".