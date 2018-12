Gran Galà Calcio, Juve miglior squadra. Nedved: "Sono orgoglioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È la Juventus la miglior squadra del campionato 2017-2018. I bianconeri, freschi di settimo scudetto consecutivo, sono stati premiati al Gran Galà del Calcio, in corso questa sera. A ritirare il premio è stato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "La cosa trainante sono i giocatori e l'allenatore, sono orgoglioso di essere qui, siamo tutti orgogliosi in società di questo premio. Sono stato fortunato perché ho vissuto epoca di grandi campioni in Italia, sta tornando la voglia di venire in Italia e riportare il nostro campionato al top del mondo".