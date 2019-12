© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i migliori attaccanti (con Zapata e Quagliarella), Cristiano Ronaldo è stato premiato al Gran Galà del Calcio anche come miglior calciatore in assoluto: "Per me è un orgoglio ricevere questo premio, voglio ringraziare i miei compagni della Juventus. È stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile, e sono molto contento. Grazie a tutti per aver votato me. Quest'anno cercherò di ripetermi".