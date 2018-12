Gran Galà Calcio, Top11 '17/18: guida la Juve, solo Koulibaly del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso del Gran Galà del Calcio 2018, in corso di svolgimento stasera, è stata premiata la Top 11 della Serie A 2017/2018. Modulo 4-3-1-2, in porta Alisson, difesa con Cancelo e Alex Sandro terzini, Koulibaly e Chiellini centrali. Mediana a tre composta da Pjanic, Milinkovic-Savic e Nainggolan. In attacco Dybala dietro a Icardi e Immobile. Soltanto un giocatore del Napoli secondo (Koulibaly), ben due giocatori di Roma, Inter e Lazio (rispettivamente Alisson e Nainggolan, Cancelo e Icardi, Milinkovic-Savic e Immobile). Domina la Juve con 4 elementi: Alex Sandro, Chiellini, Pjanic e Dybala.