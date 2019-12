© foto di www.imagephotoagency.it

È Samir Handanovic il miglior portiere della Serie A 2018/2019. Il portiere sloveno dell'Inter è stato premiato al Gran Galà del Calcio, con tanto di piccola gaffe da parte di Diletta Leotta: "Prima volta per te su questo palco". Handanovic la corregge: "La terza volta, in realtà". Poi si passa alla serata di ieri col sorpasso alla Juventus in classifica e la speranza scudetto: "Crediamo in noi stessi e ci piace stare su, come a tutti. Però non siamo neanche a metà campionato".