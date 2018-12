Gran Galà, tutti i premi: Icardi migliore. Tanta Juve, troppo poco Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conclusa la serata del Gran Galà del Calcio, ecco tutti i premiati di stasera. Migliore in assoluto Mauro Icardi, tantissima Juve tra la top 11 e il premio individuale a Massimiliano Allegri come miglior allenatore. Qualche dubbio sulla scarsa presenza del Napoli secondo, il cui unico premiato (Koulibaly) non poteva peraltro essere presente per l'impegno in campionato contro l'Atalanta. Ecco l'elenco completo di tutti i premi di stasera.

TOP 11 (4-3-1-2): Alisson; Cancelo, Koulibaly, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Milinkovic-Savic, Nainggolan; Dybala; Icardi, Immobile.

Miglior allenatore: Massimiliano Allegri.

Miglior squadra: Juventus.

Miglior arbitro: Gianluca Rocchi.

Miglior giovane di Serie B: Sandro Tonali.

Gol più bello della Serie A 2017/2018: Mauro Icardi contro la Sampdoria.

Miglior calciatore in assoluto: Mauro Icardi.