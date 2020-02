vedi letture

Grana Parma: D'Aversa ammonito a Reggio Emilia, salterà la gara di Torino

Roberto D'Aversa non sarà in panchina per la gara contro il Torino. Il tecnico ducale infatti, è stato ammonito nel finale del primo tempo del derby fra Sassuolo e Parma, che vede i crociati in vantaggio grazie alla rete di Gervinho. D'Aversa era entrato in diffida proprio in questo week-end, dopo il giallo mostratogli da Di Bello nella interna contro la Lazio. Una assenza pesante per i crociati, che nella prossima gara contro il Torino non avranno il loro condottiero in panchina: al suo posto, presumibilmente, ci sarà il vice Tarozzi.