Grande azione della Juventus e CR7 in gol: Juventus avanti al 15' con la Lazio

vedi letture

Ventisettesimo gol del 2020 per Cristiano Ronaldo che è al sesto gol in cinque partite: azione travolgente della Juventus con Bentancur che libera Cuadrado sulla destra, Fares bruciato, il portoghese è solo in mezzo all'area e tocca in porta solo davanti a Reina sul cross basso forte a rimorchio. E' già 1-0 Juventus al 15'.