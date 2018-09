Grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio, così non va

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby perso contro la Roma evidenzia un dato significativo per la Lazio 2018-19: contro le grandi i biancocelesti si sgonfiano. Tre gli scontri diretti fin qui giocati, altrettante le sconfitte. Decisamente troppo per una squadra che solo quattro mesi fa è stata a un passo dal qualificarsi per la Champions League. Napoli, Juventus e adesso il derby: un ko meritato, contro un avversario che lo ha prima lasciato sfogare e poi ha iniziato a colpire con velocità, cinismo e sfruttando le proprie migliori armi. Una Lazio che era riuscita a raddrizzare la partita solo grazie a un errore clamoroso degli avversari.

Il paragone con l'anno scorso è impietoso: nelle prime sette giornate la squadra di Simone Inzaghi andava a travolgere il Milan e vincere sul campo della Juventus, perdendo una partita sfortunata contro il Napoli. Senza dimenticare la Supercoppa italiana vinta ancora cotnro la Juve.

Una Lazio che, tolto Immobile, ha in Milinkovic-Savic il sintomo di tale rendimento: il serbo ha offerto una prova sottotono, così come era accaduto contro il Napoli. Allora però era la prima giornata e c'era l'attenuante della condizione.