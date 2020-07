Grande serata di calcio europeo: City-Liverpool, il Real può portarsi a +4 sul Barça

Serata di grande calcio europeo. In serie A le due che chiudono il 29° turno, Atalanta-Roma alle 19:30 e Roma-Udinese alle 21:45. In Premier League spicca la sfida fra Manchester City e Liverpool, mentre in Liga il Real Madrid ha la possibilità di portarsi a +4 sul Barcellona. In Germania va in scena l'andata dello spareggio fra Brema-Heidenheim.

19:00

Sheffield United-Tottenham (Premier League)

19:30

Atalanta-Napoli (Serie A)

Real Sociedad-Espanyol (LaLiga)

Eibar Osasuna (LaLiga)

Huesca-Las Palmas (LaLiga2)

20:00

Albacete-Alcorcon (LaLiga2)

20:30

Brema-Heidenheim (Spareggio promozione/retrocessione Bundesliga)

21:15

Manchester City-Liverpool (Premier League)

21:45

Roma-Udinese (Serie A)

Rayo Vallecano-Malaga (LaLiga2)

22:00

Real Madrid-Getafe (LaLiga)