Grandi manovre Milan, resta viva la pista Rashica del Werder. E il Napoli ha rallentato

vedi letture

È partita l’operazione "grande Milan". Così la definisce La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro mercato dei rossoneri. Con i suggerimenti di Ralf Rangnick, che potrà sfruttare anche la base lasciata da Pioli - si legge - il club si sta muovendo per allestire il nuovo corso. E tra gli obiettivi di mercato, oltre a Tonali, Schick e Szoboszlai, c'è anche Rashica. In particolare, per il 24enne kosovaro del Werder - conclude La Gazzetta dello Sport nella sua analisi di mercato - servono 20 milioni (quelli della clausola): il Napoli ha rallentato, ed ecco perché i rossoneri si sentono in prima fila.