Grassani: "Le indagini sull'isolamento della Juve dimostrano che il Napoli ha fatto bene"

vedi letture

Nell’intervista rilasciata questa sera a Radio Kiss Kiss Napoli, l’avvocato Mattia Grassani, legale del club azzurro, ha parlato anche delle indagini della Procura di Torino sulla violazione dell’isolamento da parte dei giocatori della Juventus “La Asl di Napoli aveva annunciato che ci si poteva muovere anche per viaggi internazionali, se i giocatori fossero andati a Torino e poi in nazionale sarebbero incorsi in un reato, l'articolo 650 del codice penale, che sanziona chi viola l'ordine delle autorità, ci sono sanzioni pecuniarie, è quello che la Procura di Torino sta indagando per capire se si è in illecito penale. Questo conferma che la scelta del Napoli di non viaggiare è stata quella più giusta”.

Qui tutte le parole di Grassani.