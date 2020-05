Grassani sulla norma Gravina: "La FIGC potrà decidere l'esito dei campionati"

L'avvocato Mattia Grassani, uno dei massimi esperti di diritto sportivo nel nostro paese, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'articolo inserito dal Governo nel nuovo "decreto rilancio" che permetterà alla FIGC di avere molti più poteri rispetto al passato, soprattutto per evitare i ricorsi in seguito alle decisioni che verranno prese sui campionati in caso di sospensione definitiva: "Siamo di fronte a una norma di carattere eccezionale, mai adottata prima nella storia dello sport italiano. Alla FIGC vengono attribuite amplissime prerogative ed il potere decisionale diretto senza quello preventivo da parte del CONI. Questo darà la possibilità di accelerare le procedure che riguardano l'annullamento, la prosecuzione e la conclusione dei campionati. Miglior provvedimento in questo momento non poteva essere adottato. Stiamo parlando di un articolo che conferisce tutela legislativa assoluta alle federazioni interessate dalle conseguenze del contagio, praticamente la totalità delle 44 riconosciute dal CONI. Avremo un presidente federale molto più responsabilizzato ma col governo al proprio fianco, un particolare non da poco".